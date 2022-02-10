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Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

10.02.2022 11:03
Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tolga Yılmaz (23) idaresindeki 68 ACG 733 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Işıklar beldesi yakınlarında önüne çıkan büyükbaş hayvanlara çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Yılmaz ile araçtaki Nusret Yılmaz (50) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tolga Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Tolga Yılmaz, Karahisar, Otomobil, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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