Afyonkarahisar'da caddeler itfaiye araçları ile yıkandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da caddeler itfaiye araçları ile yıkandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da caddeler itfaiye araçları ile yıkandı

6 saat önce

Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalar AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da caddeler itfaiye araçları ile yıkandı.

Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalar AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da caddeler itfaiye araçları ile yıkandı.

Afyonkarahisar'da caddeler itfaiye araçları ile yıkandı

İtfaiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:22 Kaynak: AA

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