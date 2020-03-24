Afyonkarahisar'da caddeler itfaiye araçları ile yıkandı - Son Dakika

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Afyonkarahisar'da caddeler itfaiye araçları ile yıkandı
6 saat önce
Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalar AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da caddeler itfaiye araçları ile yıkandı.
Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalar AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da caddeler itfaiye araçları ile yıkandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:22 Kaynak: AA
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