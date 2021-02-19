AFYONKARAHİSAR - Çağrı merkezi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 18 zanlıdan 11'i tutuklandı - Son Dakika

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Afyonkarahisar'da örgütlü şekilde çağrı merkezi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 zanlıdan 11'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren internet tabanlı bir çağrı merkezinden çok sayıda kişinin dolandırıldığına yönelik gelen şikayet üzerine teknik takip başlattı.

Ekipler, internet tabanlı çağrı merkezi üzerinden farklı illerdeki işletme yetkililerini GSM hatları üzerinden arayarak firmalarını "Google" üzerinden görünürlüklerini daha üst sıralara çıkaracakları vaadiyle reklam anlaşması yaptıklarını ve bu ücreti de GSM faturalarına yansıttıklarını tespit etti.

Dolandırıldığını anlayan müşterilerden bazıları, daha sonra anlaşmayı iptal ettirmek istediklerinde çağrı merkezi çalışanlarının zorluk çıkardığı ve ayrıca bir ücret istedikleri belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 15 Şubat'ta çağrı merkezi çalışanlarının ikamet ve iş yeri adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 35 bilgisayar, 18 cep telefonu, GSM kartları ile delil niteliği taşıyan belgelere el konuldu.

18 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şebeke lideri olduğu öne sürülen kişinin, suçtan elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 4 milyon lira tutarındaki banka hesaplarına da tedbir konuldu.

İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan zanlılar, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 11'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü ev hapsi, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.