Afyonkarahisar'da çalınan kamyonet Manisa'da bulundu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da çalındığı belirlenen kamyonet, Manisa'nın Demirci ilçesinde bulundu.
Alınan bilgiye göre, çalıntı kaydı bulunan 03 HS 453 plakalı kamyonet, Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince durduruldu.
Kamyonet için Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 15 gün önce çalıntı başvurusu yapıldığı belirtildi.
Kamyonet, yediemin deposuna çekilirken, sürücü İ.D, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
- Kaynak: AA
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