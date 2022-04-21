Afyonkarahisar'da çalınan traktör 26 yıl sonra Şanlıurfa'da bulundu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da çalınan traktör 26 yıl sonra Şanlıurfa'da bulundu

21.04.2022 11:15
Afyonkarahisar'da çalınan traktör 26 yıl sonra Şanlıurfa'da bulundu

Afyonkarahisar'da çalınan traktör, 26 yıl sonra Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulundu.

Afyonkarahisar'da çalınan traktör, 26 yıl sonra Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 26 yıl önce Afyonkarahisar'dan çalınan traktörün Siverek ilçesinde olduğu yönünde ihbar aldı.

Söz konusu aracın Yoğunca Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, adrese düzenledikleri baskında traktöre ulaştı.

Afyonkarahisar'daki araç sahibiyle irtibat kurmak isteyen ekipler, traktör sahibinin vefat etmesi nedeniyle çocuklarına ulaşarak aracı teslim etti.

Afyonkarahisar'da çalınan traktör 26 yıl sonra Şanlıurfa'da bulundu

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İl Jandarma Komutanlığı, Karahisar, Şanlıurfa, Traktör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da çalınan traktör 26 yıl sonra Şanlıurfa'da bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da çalınan traktör 26 yıl sonra Şanlıurfa'da bulundu - Son Dakika
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