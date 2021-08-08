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Afyonkarahisar'da çam ağacına çarpan kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da çam ağacına çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

08.08.2021 19:48
Afyonkarahisar'da çam ağacına çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, System.String[]

Afyonkarahisar'da bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar - Ankara karayolunda seyreden Şükrü Özen idaresindeki 03 DF 972 plakalı kamyonet, Dempaş kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Kamyonet sürücüsü Özen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemenin ardından Özen'in cesedi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR

Şükrü Özen, Karahisar, Kamyonet, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da çam ağacına çarpan kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika


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