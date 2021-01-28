Afyonkarahisar'da camını kırdıkları otomobilden para aldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir otomobilin camını taşla kırıp 75 bin lirayı çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Örnekevler Mahallesi Gelincik Sokak'ta Ramazan Elbir'e ait otomobilin camının kırılıp içerisindeki 75 bin lira ile alacaklarının yazılı olduğu defterin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptığı çalışmalarda hırsızlık olayını A.I, M.I, H.H.K. ile F.D'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Zanlılar, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreslerde ve şüphelilerin aracında yapılan aramada, 2 bıçak, 2 levye ve 3 uyuşturucu hap ele geçirilirken otomobilden çalındığı iddia edilen paraların bulunamadığı öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.