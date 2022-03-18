Afyonkarahisar'da Çanakkale şehitleri için lokma dağıtıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Çanakkale şehitleri için lokma dağıtıldı

18.03.2022 19:39
Afyonkarahisar'da Çanakkale şehitleri için lokma dağıtıldı

Afyonkarahisar'da Çanakkale şehitleri için vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

Afyonkarahisar'da Çanakkale şehitleri için vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

Gönül Köprüsü Sosyal Dayanışma Derneği ile kentteki bir tatlı işletmesi işbirliğiyle, Ambaryolu üzerinde kurulan stantta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara lokma tatlısı ikram etti.

Dernek başkanı Lütfiye Pancar Polat, yaptığı açıklamada,18 Mart Çanakkale Savaşı'nın önemine dikkat çekerek şehitlerin hakkının hiç bir zaman ödenmeyeceğini belirtti.

İşletme sahibi Salih Sayır da Afyonkarahisar'daki vatandaşlara lokma dağıtarak Çanakkale şehitleri için dua istediklerini ifade etti.

YORUMLAR
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı Kahramanlık türküleri coşturdu Kahramanlık türküleri coşturdu

Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Çanakkale şehitleri için lokma dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Çanakkale şehitleri için lokma dağıtıldı - Son Dakika
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