Afyonkarahisar'da çatısı çöken ağıldaki 13 koyun telef oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ağılın çatısının çökmesi sonucu 13 koyun telef oldu.
Gölbaşı Mahallesi'nde İlyas Çamlı'ya ait ağılın çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İş makinesi yardımıyla ağıldaki hayvanlar, bulundukları yerden çıkarıldı.
Ağıldaki 65 koyundan 13'ünün telef olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
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