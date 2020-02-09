Afyonkarahisar'da çayda insan iskeleti bulundu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da çayda insan iskeleti bulundu

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'daki Akarçay'da kimliği ve cinsiyeti belirsiz insan iskeleti bulundu.

Afyonkarahisar'da çayda insan iskeleti bulundu, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'daki Akarçay'da kimliği ve cinsiyeti belirsiz insan iskeleti bulundu.

Afyonkarahisar'da şehrin ortasından geçen, üzerinde belediye ve DSİ tarafından rekreasyon çalışması yapılarak temizlenen Akarçay'da saat 11.00 sıralarında sazlıkların arasında insan iskeleti olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Polis ve itfaiye ekipleri akarsuyun sazlık alanında görülen iskeleti çıkarmak için çalışma başlattı.Uzatılan itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden alınan iskelet, karaya çıkarıldı. Polis ekipleri tarafından inceleme yapılan iskelet, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İskeletin kime ait olduğu ve cinsiyetinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Akarçay, Polis, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:18 Kaynak: DHA
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