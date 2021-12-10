AFYONKARAHİSAR - Cep telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Şüphelinin iş yerindeki cep telefonların incelemesi

İş yeri sahibinin diğer müşterilerle ilgilenmesi

Şüphelinin cep telefonunu cebine koyması

Şüphelinin dükkandan ayrılması

Yakalanan şüphelinin polis aracına bindirilmesi

İşyeri Sahibi Fethi Çakallı'nın olayı anlatması

Afyonkarahisar'da cep telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir iş yerinden cep telefonu çalan zanlı, polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonrası yakalandı.

Ece Mahallesi İstasyon Caddesi'nde cep telefonu ve aksesuarları satılan iş yerinin sahibi Fethi Çakallı, vitrindeki telefonlardan birinin yerinde olmadığını fark etmesi sonrası güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda, telefon satın almak istediğini söyleyerek iş yerine gelen bir kadının kendisinin diğer müşterilerle ilgilendiği sırada vitrindeki telefonlardan birini cebine koyduğunu gören Çakallı, durumu polise bildirdi ve şikayetçi oldu.

Görüntülerini inceleyen polis, zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, müşteri olarak iş yerine gelen kadının vitrinden çıkarılan cep telefonlarından bir tanesini esnafın başka müşterilerle ilgilendiği sırada kendi telefonunun altına bir telefonu yerleştirip cebine koyması ve iş yerinden uzaklaştığı görülüyor.