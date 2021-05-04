Afyonkarahisar'da Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımı Mesleki Yeterlilik Sınavı yapıldı - Son Dakika

???Afyonkarahisar'da cep telefonu esnafına yönelik Tamir Bakım ve Onarımı Mesleki Yeterlilik Belgesi 6. bölgesel sınavı yapıldı.

Emir Murat Özdilek Uygulama Oteli toplantı salonunda gerçekleştirilen yazılı ve sözlü sınava Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Uşak, Kütahya ve Eskişehir ilinden gelen 16 kişi katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun yetkilendirdiği bir firma tarafından gerçekleştirilen sınavlara kamera ile kayıt altına alınarak, pandemi tedbirleri en üst düzeyde alınarak gerçekleştirildi.

Yazılı sınavın ardından yapılan uygulamalı sınavı da kamera ile kayıt alınarak ikişer kişi halinde yapıldı.

Afyonkarahisar Cep Telefoncuları Derneği Başkanı Şenol Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2020 yılında cep telefonu teknik servis işiyle uğraşan esnafa mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirdiğini söyledi.

Şen, "Bu kapsamda bizde birlik olarak bakanlığın yetkilendirdiği kurum ile protokol imzalayarak Türkiye'deki cep telefonu tamir ve bakım işiyle uğraşan esnafa belge vermeye başladık. Bugün de 6. bölgesel sınavı yapıyoruz. Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Uşak, Kütahya ve Eskişehir ilinden gelen 16 kişi sınava girdi. Bundan sonraki süreçte de İstanbul, İzmir, Sivas illerinde mesleki yeterlilik belgesi için sınavları düzenleyeceğiz."ifadesini kullandı.???????