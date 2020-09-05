Afyonkarahisar'da cephanelik patlaması şehitleri anıldı - Son Dakika

- Afyonkarahisar'da cephanelik patlama şehitleri anıldı

Şehit babası Ali Taştan: "Soğuk mermer taşlarını öpüyoruz"

AFYONKARAHİSAR - 5 Eylül 2012 yılında Afyonkarahisar'da Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki meydana gelen ve 25 askerin şehit düştüğü mühimmat depo patlamasının 8. yıldönümünde şehit askerler dualarla anıldı.

Covid-19 önlemleri kapsamında gerçekleştirilen program da aileler sabahın erken saatlerinde Şehit Mete Saraç Kışlası'na geldi. Kışla girişinde askerle ve protokol tarafından karşılanan şehit aileleri ateşleri ölçüldükten sonra içeri alındı. Anıtta okunan Kur-an'ı Kerim tilaveti sırasında şehit aileleri çocuklarının mezarları başında dua ederek, gözyaşı döktü.

Şehit Babası Ali Taştan, yaptığı açılamada, 8 yıl önceki acının aynısını yaşadıklarını söyledi. Taştan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün 8'inci yıldönümümüz. Çocuklarımızın, 5 Eylül 2020, 5 Eylül 2012 aynı bugün, 9.15'te patlamanın olduğu ve aynı bahçeye geldiğim okulun önüneyim. Aynı acıyı, aynı ızdırabı yaşadım. Rabbim Allah hiçbir anneye babaya, evlat acısı vermesin diyorum. Tabi biz 8 yıldır geliyoruz. Çocuklarımızı unutturmak istemiyoruz. Devlet yönetimi olarak da Vali olsun, Vali Yardımcıları olsun, Aile Sosyal müdürlerimiz olsun, bilhassa buradaki komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Nedeni de şu; bize 8 yıldır hizmet ediyorlar. 8 yıldır kaşımızın üzerinde kara var demediler. Evlatlarımızı bu topraklarda, ülkemize görev yaparken, biliyorsunuz 5 bin 600 kalori ile yandı çocuklarımız. Ama biz çocuklarımızı göremedik. Bu anıtın yapılmasının sebebi de buydu. Bu anıt ülkemizde bir eser olacak. Biliyorsunuz ülkemizde bir sürü şehit anıtları var, cephanelikler var. Bu cephanede çalışa askerlerimiz, komutalarımız tedbirlerini önceden almaları için burası bir eser oldu. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize de Allah şifalar versin diyorum. Ülkemizdeki polisimizin, askerimizin, devletimizin görev yapan herkese, Allah yardımcısı olsun. Tabi anne babalar olarak ağladık, sızladık aynı günü yaşıyoruz. Biz soğuk mermer taşlarını öpüyoruz, çünkü biz çocuklarımızı görmedik. çok söyleyeceklerim var ama söyleyemiyorum, şuanda darmadağınım."

Olay sonrası 3 kişi ceza aldı

Olay sonrasında 3 kişinin ceza aldığını hatırlatan Taştan, olay sonrasında yargılamanın devam ettiğini ve mahkeme sürecini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdığını aktardı. Ali Taştan, "Mahkememiz sonuçlandı. 3 kişinin ceza alığı, tabi ki buranın albayı, binbaşısı ve üsteğmeni 13'er yıl ceza aldılar. Hatta 4 kişinin de yargılama kararını aldılar. Yargılama kararı devam ediyor. Ama 3 kişinin cezaevinde olduklarını biliyorum" dedi.