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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı

16.02.2022 17:53
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda kentte, firari hükümlü ve sanıkların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Afyonkarahisar merkez ile Emirdağ ve Dinar ilçelerinde "silahla tehdit", "hırsızlık", "cinsel istismar", "müstehcen yayınlara aracılık etme", "basit yaralama" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlarından farklı yıl ve aylarda kesinleşmiş hapis cezaları ile aramaları bulunan B.K, M.Ç, R.K, C.B, Ö.A, S.Ç, O.T, A.S, T.A. ve M.D, polis ekiplerince yakalandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı - Son Dakika
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