Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı

11.10.2022 14:03
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar'da "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişi ve çalıntı araçlara yönelik uygulama yaptı.

Uygulama kapsamında ekiplerce, 573 kişi sorgulanırken, 488 araç da kontrol edildi.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 9 kişiden 7'si cezaevine teslim edildi, 2'si de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kütahya 3. sayfa haberi: Kütahya'da okul çevresi denetimleri Kütahya 3. sayfa haberi: Kütahya'da okul çevresi denetimleri Afyonkarahisar'da 'Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması' Afyonkarahisar'da 'Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması'
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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