Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişi ve çalıntı araçlara yönelik uygulama yaptı.
Uygulama kapsamında ekiplerce, 573 kişi sorgulanırken, 488 araç da kontrol edildi.
Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 9 kişiden 7'si cezaevine teslim edildi, 2'si de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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