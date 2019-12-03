Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da cezaevi çatısından firar eden mahkum yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da cezaevi çatısından firar eden mahkum yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da cezaevi çatısından firar eden mahkum yakalandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde cezaevi çatısından firar eden mahkum emniyet ekiplerince yakalandı.

Afyonkarahisar'da cezaevi çatısından firar eden mahkum yakalandı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde cezaevi çatısından firar eden mahkum emniyet ekiplerince yakalandı.


Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sabah saat 09.00 sıralarında yarı açık cezaevinin çatısından bir erkek şahsın kaçtığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçerek bölgeyi kuşattı. Silahla yağma, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak suçlarından sabıkalı ve 10 yıl hapis cezası olan Ersan Demir isimli mahkumu ekipler kovalamaca sonucu kısa sürede yakaladı. Bolvadin Cumhuriyet Savcılığına götürülen mahkumun tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti
Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş Bursa'da kavga ihbarına giden polis memuru kendi silahıyla başından vuruldu Yakalanacağını anlayınca "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi, sonra teslim oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 02:27:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da cezaevi çatısından firar eden mahkum yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]