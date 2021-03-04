AFYONKARAHİSAR - CHP'den AK Parti'ye ziyaret - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - CHP'den AK Parti'ye ziyaret

04.03.2021 17:05

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'ı ziyaret etti.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'ı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Uluçay, CHP heyetini, il yöneticileri ve Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz ile Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan'la birlikte ağırladı.

Ziyarette konuşan CHP İl Başkanı Görgöz, diyalog kültürünü geliştirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çok uzun süredir yapılmayan, belki ittifak partileri olarak da ayrışan bir ülkede bu tür ziyaretler alışılagelmiş değil ama biz bu alışkanlıkları değiştirmek istiyoruz. Uzlaşmak, her zaman dayanışma içinde olmak için, Afyon için çalışıyoruz. Her şey değişiyor. Artık siyaset yapma biçimi de değişiyor. Yani ülkemizin 83 milyon insanı bir takım malum siyasetin kavgalarından da bıkmış durumda. MHP'yi ziyaret edeceğiz. Bu görüşmelerimiz umarım devam eder. Hepimizin bir tane tek bayrağımız var, bir tane ülkemiz var."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Uluçay ise Afyonkarahisar olarak birlik beraberlik içerisinde, mesele memleket olunca her şeyin önüne geçen ve bu fikirlere her zaman açık olan bir yapıya sahip olduklarını vurguladı.

Türkiye'de Afyonkarahisar'ın bütün siyasi partileriyle birleşen, hiçbir şekilde ayrışmayan ve fikirlerini paylaşabilen bir il olarak örnek olacağına dikkat çeken Uluçay, şöyle devam etti:

"Ben başkanımıza böyle bir ziyaretinden dolayı tekrar tüm yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. İnşallah sık sık ziyaretlerimizi gerçekleştirerek istişare halinde olacağız. Başkanımızın dediği gibi bayrağımız tek, ülkemiz tek, vatanımız da tek. Birçok birlik beraberliğimiz ve tek noktamız varken mutlaka fikir ayrılıklarımız da olacaktır. Saygı ve sevgi çerçevesinde inşallah bu görevleri ifa edeceğiz. Her zaman iktidar partisi olarak fikirlerinize ve taleplerinize açığız. İnşallah amaç Afyonkarahisar'a bütün memlekete hizmet etmek."

Ziyaret daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

AFYONKARAHİSAR - CHP'den AK Parti'ye ziyaret
AFYONKARAHİSAR - CHP'den AK Parti'ye ziyaret
AFYONKARAHİSAR - CHP'den AK Parti'ye ziyaret
AFYONKARAHİSAR - CHP'den AK Parti'ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi, Yalçın Görgöz, Karahisar, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - CHP'den AK Parti'ye ziyaret - Son Dakika


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