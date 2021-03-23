Afyonkarahisar'da CHP'li kadınlardan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki - Son Dakika

Afyonkarahisar'da CHP İl Kadın Kolları üyeleri, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki gösterdi.

CHP'li bazı kadınlar, ellerindeki "İstanbul Sözleşmesi'ne Dokunma", "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" gibi yazıların yer aldığı pankartlarla Kent Meydanı'nda bir araya geldi.

İl Başkanı Yalçın Görgöz, burada yaptığı konuşmada, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin Türkiye'deki 42 milyon kadına karşı tepki oluşturduğunu savundu.

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Sibel Çoğay da İstanbul Sözleşmesi'nin kadınların can simidi olduğunu ve bir gecede feshedilmesinin kabul edilemez olduğunu aktardı.

İstanbul Sözleşmesi'nin kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için devlete sorumluluk yüklediğini ifade eden Çoğay, şöyle konuştu:

"(İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin) Psikolojik şiddet, ısrarlı takip, fiziksel şiddet, zorla evlendirme, cinsel ve ekonomik şiddette dahil olmak üzere kadınları her türlü şiddetten koruyan en kapsamlı metindir. İstanbul Sözleşmesi, milletin iradesi yok sayılarak feshedilmez. İnsan hakları, temel hak ve özgürlükler alanındaki sözleşmeler TBMM'nin kararıyla alınır. Bu karar açıkça Anayasa'mızı yok saymaktadır. Kadın cinayetleri politiktir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'yi ve hukuku yok sayarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını tanımıyoruz, tanımayacağız."

Basın açıklamasının ardından CHP'li kadınlar, olaysız bir şekilde dağıldı.