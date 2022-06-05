Afyonkarahisar'da çiftçiler yarıştı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da çiftçiler yarıştı

05.06.2022 19:05

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde "4. Ulusal Tarım Günleri" ve "2. Ulusal Kiraz Çalıştayı" kapsamında çiftçiler yarıştı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde "4. Ulusal Tarım Günleri" ve "2. Ulusal Kiraz Çalıştayı" kapsamında çiftçiler yarıştı.

Kapalı Pazar Yeri'ndeki etkinliğin son gününde 17 ilçeden birer çiftçinin katıldığı çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yarışmacılara gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgili sorular yöneltildi.

Yarışmaya Dinar ilçesinden katılan çiftçi birinci, Bolvadin'den katılan ikinci, Sultandağı'ndan katılan üçüncü oldu. İlk üç dereceye girenlere tam, yarım ve çeyrek altın hediye edildi. Ayrıca, yarışmaya katılan bütün çiftçilere, fidan ve çeşitli hediyeler verildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, Sultandağı'nın Afyonkarahisar kirazı anlamında en önemli ilçe olduğunu söyledi.

Yılda yaklaşık 30 bin ton kiraz üretildiğini belirten Acar, "Sultandağı'nda her yıl kiraz şenlikleri veya benzeri etkinlikler düzenliyorduk. Bu yıl da 3 günlük bir etkinliğimiz oldu." dedi.

Acar, bugün de 17 ilçedeki çiftçilerin katıldığı yarışmayı düzenlediklerini dile getirerek, "Diğer ilçelerdeki çiftçilerle Sultandağı'ndaki çiftçileri kaynaştırmış olduk. Hem de çiftçiler açısından bir etkinlik oldu." diye konuştu.

Afyonkarahisar'da çiftçiler yarıştı
Afyonkarahisar'da çiftçiler yarıştı
Afyonkarahisar'da çiftçiler yarıştı
Afyonkarahisar'da çiftçiler yarıştı
Afyonkarahisar'da çiftçiler yarıştı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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