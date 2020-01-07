Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında dumandan biri çocuk 3 kişi etkilendi.

Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında dumandan biri çocuk 3 kişi etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Marulcu Mahallesi Hacı Fellahi Caddesi üzerinde bir apartmanın ilk katında yangın çıktı.

Kömür sobasından çıktığı tahmin edilen yangına Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çevredekilerin haber vermesiyle hızla müdahale etti.

Yangında dumandan etkilenen biri çocuk üç kişi itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yangının söndürmesinin ardından evin büyük bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:52 Kaynak: AA
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