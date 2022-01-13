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Afyonkarahisar'da çikolata üreten kadınların hedefi ihracat - Son Dakika

Afyonkarahisar'da çikolata üreten kadınların hedefi ihracat

13.01.2022 13:53
Afyonkarahisar'da çikolata üreten kadınların hedefi ihracat

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde faaliyet gösteren Kadın Kooperatifi'nde "İncila" markasıyla üretilen çikolatalar, yoğun talep görüyor.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde faaliyet gösteren Kadın Kooperatifi'nde "İncila" markasıyla üretilen çikolatalar, yoğun talep görüyor.

Vali Gökmen Çiçek, Evciler Kadın Kooperatifi'ndeki "İncila" markasıyla çikolata üretimi yapan kadınların çalışmalarını inceledi.

İlçe Kaymakamı Enes Emircan Buyuran ile Kadın Kooperatifleri Koordinatörü Gülsün Ateş Doğan'dan bilgiler alan Çiçek, kadınlarla birlikte çikolata yaptı.

Çiçek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 Kadın Kültür Evi içerisinde en dikkat çekici olanının Evciler ilçesinde kurulan Kadın Kültür Evi olduğunu söyledi.

Evciler'in "çikolata diyarı" olarak anılması için ellerinden geleni yapmaya kararlı olduklarını dile getiren Çiçek, şu bilgileri verdi:

"Afyonkarahisar'da 25 Kadın Kültür Evimiz, 17 Kadın Kültür Kooperatifimiz var. Bunlarla birlikte her bir ilçede başka bir ürün üretirken kaymakamımız çikolata üretmek istediğini, bu konuda Evcilerli kadınların çok çalışkan ve bilgili olduğunu, burada bir kültür olduğunu iletmişti bize. Biz de kendisine gerekli desteği verdik."

"5 tonluk bir anlaşma imzaladılar"

Vali Çiçek, Evciler'de üretilen çikolatanın, Türkiye'nin birçok iline gönderilmeye başlandığını vurguladı.

Evciler'deki kadınların çalışkan olduğuna dikkati çeken Çiçek, "Burada, belediye başkanımızın ve il genel meclis üyelerimizin desteğiyle muhteşem bir imalathane yaptılar. Arkasından da çok değerli ürünler üretmeye başladılar. Bugün Türkiye'nin her yerine Evciler çikolatası gönderiyorlar. Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilk etapta 5 tonluk çikolata satışı için bir anlaşma imzaladılar. Özellikle de e-ticaret üzerinden çok ciddi siparişler aldılar. İnşallah, bunun devamı da gelecek. Bu çikolata markasını Türkiye ve dünyaya tanıtacağız." dedi.

"Hedef yurt dışına ihracat"

Evciler Kaymakamı Buyuran ise bu işe hanımların gönüllü olduğunu dile getirerek, "Şu anda günlük 400 kiloluk bir üretimimiz var. Birçok ulusal markete satışlarımız devam etmekte. Tarım Kredi Kooperatifleriyle anlaşma yaptık, onlara aylık 5 tonluk bir üretim yapıyoruz. E-ticaret üzerinden de bütün sanal marketlere satışlarımız devam ediyor. Hedefimiz, inşallah yurt dışına göndermek, bu hedefimize de ulaşacağız." diye konuştu.

Kadın Kooperatifleri Koordinatörü Doğan da Evciler ilçesindeki kadınların yaklaşık bir yıldır çikolata üretimi yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz burada daha fazla kadın istihdamı sağlamak. Ürettiğimiz çikolataları da iyi bir şekilde Türkiye'ye ve yurt dışına pazarlamak istiyoruz. Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm, oranın çikolatası çok meşhurdur. Evciler'de kadınlarımızın ürettiği çikolatalar da oradakileri aratmıyor. Çok kaliteli bir çikolata üretimi söz konusu. Hatta, yurt dışı ve Avrupa'da üretilen çikolatalarla yarışabileceğimizi düşünüyorum."

Afyonkarahisar'da çikolata üreten kadınların hedefi ihracat
Afyonkarahisar'da çikolata üreten kadınların hedefi ihracat
Afyonkarahisar'da çikolata üreten kadınların hedefi ihracat
Afyonkarahisar'da çikolata üreten kadınların hedefi ihracat

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Karahisar, Hisarcık, İhracat, Evciler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da çikolata üreten kadınların hedefi ihracat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da çikolata üreten kadınların hedefi ihracat - Son Dakika
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