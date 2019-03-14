Afyonkarahisar'da Cinayet

Afyonkarahisar'da bir kişi, tartıştığı komşusunu av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Afyonkarahisar'da bir kişi, tartıştığı komşusunu av tüfeği ile vurarak öldürdü.



Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Nuribey beldesinde Abdil Ç. (62) ile husumetli olduğu komşusu Hüseyin Adak (58) arasında tartışma çıktı.



Abdil Ç, bir süre sonra evinden aldığı av tüfeği ile Adak'ın evine gitti.



Adak'ı evinin bahçesinde tüfekle vurarak öldüren Abdil Ç, İl Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.



Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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