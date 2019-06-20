Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da cinayet
Son Dakika Güncel Haber

Afyonkarahisar'da cinayet

57 dakika önce

Afyonkarahisar'da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da cinayet, System.String[]
Afyonkarahisar'da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı.
Karaman Mahallesi'nde yaşayan Kadir Yılmaz, arkadaşları tarafından evinin banyosunda kesici aletle öldürülmüş halde bulundu.
İhbar üzerine eve gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araştırma sonucunda olayın şüphelisinin Irak uyruklu Hüsam Zafeen Sahaq Kaberjean olduğunu tespit etti. Ekipler, zanlının evden ayrılırken, Yılmaz'a ait bilgisayar ve 2 cep telefonunu da yanında götürdüğünü belirledi.
İstanbul'a gitmekte olduğu saptanan cinayet şüphelisi, yapılan takip neticesinde Sakarya'da yakalanarak kente getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:44 Kaynak: AA
Karaman, Afyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mısır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mursi'nin ölümü bir cinayettir" sözlerine yanıt Cinayetten beraat etti, öldürmeye teşebbüsten 12 yıl ceza aldı Mezarlıkta esrarengiz olay! 23 kaplumbağa ölüsü betona dizili halde bulundu Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 16:41:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]