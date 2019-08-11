Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da cinayet
Son Dakika Güncel Haber

Afyonkarahisar'da cinayet

1 saat önce

Afyonkarahisar'da kent merkezindeki bir kitabevinde bıçakla yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da cinayet, System.String[]
Afyonkarahisar'da kent merkezindeki bir kitabevinde bıçakla yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Kurtuluş Caddesi'ndeki bir kitabevine gelen Mustafa Enes Aka (22), burada Barış K. (20) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Aka, bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aka, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalyalı iş adamı, köy mezarlığını ziyaret eden herkese 10 TL dağıttı
Trans bireyin evinde yakaladığı babasını öldürmüştü! Şoke eden detaylar ortaya çıktı Çeşme'deki sosyetik plajda garson terörü: Müşteriyi öldüresiye dövdüler Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Öcalan'dan PKK'ya bu hafta silah bırakma çağrısı gelebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 12:14:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]