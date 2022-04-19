Afyonkarahisar'da cinayet sanığına 25 yıl hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da cinayet sanığına 25 yıl hapis

19.04.2022 16:36
Afyonkarahisar'da cinayet sanığına 25 yıl hapis

Afyonkarahisar'da tabancayla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Afyonkarahisar'da tabancayla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Mehmet Çakal bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dahil oldu.

Karar öncesi söz verilen Çakal, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa 25 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Sülümenli beldesinde 16 Temmuz 2014'de Abdullah Üney'i tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan Mehmet Çakal, tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar 'Büyük Zafer'in 100. yılına hazırlanıyor Afyonkarahisar 'Büyük Zafer'in 100. yılına hazırlanıyor Fethiyeli küçük güreşçiler Türkiye şampiyonasından madalyayla döndü Fethiyeli küçük güreşçiler Türkiye şampiyonasından madalyayla döndü

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da cinayet sanığına 25 yıl hapis - Son Dakika


Son Dakika
16:19 Petek Dinçöz'ün Miami'deki evini Reza Zarrab aldı iddiası!
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
16:05 Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
14:20 Cilt kanserinden gözleri kapanan küçük çocuk: Gözlerim açılınca abimle bisiklet sürmek istiyorum
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
15:07 Ukrayna garantörlük talep etti, NATO ülkeleri karıştı
15:01 Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi: Sadece fotoğraf çektim
14:54 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Çolpan ve Erman'ın evlilik haberi kimleri rahatsız edecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 16:42:28. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da cinayet sanığına 25 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement