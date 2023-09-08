Sokakta karşılaştığı 2 dayısına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sokakta karşılaştığı 2 dayısına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Güncelleme: 08.09.2023 15:47

Afyonkarahisar'da bir şahıs, husumetli olduğu iki dayısına sokak ortasında ateş açtı. Şahıslardan biri yaşamını yitirirken diğeri ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay anına ait görüntüler ise tüyler ürpertti.

Afyonkarahisar'da önceki gün E.S. yolda karşılaştığı iki dayısına pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda İbrahim Kazak hayatını kaybederken, Kadir Kazak ise yaralandı. Öte yandan olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri görenleri dehşete düşürdü.

BİRİNİ ÖLDÜRÜP DİĞERİNİ YARALADI

Önceki gün 16.00 sıralarında Merkez Erenler Mahallesi'nde zanlı E.S., aralarında husumet bulunan dayıları İbrahim ve Kadir Kazak ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S., yanında getirdiği pompalı tüfekle dayılarına ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Kadir Kazak sol omuz, İbrahim Kazak ise karnının sol tarafı ve sol elinden vuruldu. İbrahim Kazak olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan Kadir Kazak, ambulansla hastaneye götürüldü.

Sokak ortasında 2 dayısına birden ateş açtı

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Olayın üzerinden geçen 2 günün ardından bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, E.S., elindeki tüfekle dayısına ateş edeceği esnada yere düşüyor. Etrafındaki kalabalık onu engellemek istese de başarılı olamadığı görülüyor. Yerden kalkan E.S.'nin önüne diğer dayısı İbrahim Kazak geliyor ama o esnada tüfek bir anda ateş alıyor ve İbrahim Kazak boynundan vurulup olduğu yere yığılıyor. Olay sonrasında iki yaralının yerde yattığı ve E.S.'nin yanlarından yürüyüp olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: İHA

İbrahim Kazak, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokakta karşılaştığı 2 dayısına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokakta karşılaştığı 2 dayısına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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