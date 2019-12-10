Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da cinsel uyarıcı ürünler sattığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da cinsel uyarıcı ürünler sattığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da cinsel uyarıcı ürünler sattığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince baharatçılara düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı cinsel uyarıcı ürünler sattığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da cinsel uyarıcı ürünler sattığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince baharatçılara düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı cinsel uyarıcı ürünler sattığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte faaliyet gösteren baharatçılara yönelik yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler satıldığı tespit edilen 5 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 bin 251 gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap, bin 389 jel, 802 macun,

78 krem,

37 sprey,

41 damla ve 16 çikolata ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.

Polis, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İki torbacının evinden servet çıktı
Lautaro Martinez transferi için gizli görüşme ifşa oldu Sahte engelli raporu düzenleyen 95 kişiye gözaltı kararı Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 20:14:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da cinsel uyarıcı ürünler sattığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]