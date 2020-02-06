Afyonkarahisar'da çocuklar için kamyon maketinden kan alma ünitesi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da çocuklar için kamyon maketinden kan alma ünitesi yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da çocuklar için kamyon maketinden kan alma ünitesi yapıldı

17 dakika önce

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde, kan alınırken çocukların iğne korkularını azaltmak için kamyon maketinden kan alma ünitesi oluşturuldu.

Afyonkarahisar'da çocuklar için kamyon maketinden kan alma ünitesi yapıldı, System.String[]

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde, kan alınırken çocukların iğne korkularını azaltmak için kamyon maketinden kan alma ünitesi oluşturuldu.

Hastanenin Çocuk Polikliniği servisinde, Afyonkarahisarlı bir hayırseverin desteğiyle oluşturulan kan alma ünitesinin açılışı, Vali Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla yapıldı.

Tutulmaz, açılışta, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde bugün farklı bir uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Çocukların genelde kan vermekten çekindiğini dile getiren Tutulmaz, "Acı hissi ve korku algısı hakimdir. Bilhassa çocukları kan vermeye ikna etmek oldukça zordur. Hastane yönetimimiz güzel bir iş çıkarmış. Çocuklarımızın güzel ve eğlenceli bir ortamda kanları alınacak ve tedavilerine başlanacak. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran ise kamyon maketinden oluşturdukları ünitede aynı anda 4 çocuktan kan alınabildiğini aktardı.

Duran, "Özellikle çocukların kan alma kaygılarını ortadan kaldırmak istiyoruz. Daha rahat bir ortamda onlardan kan alınmasını sağlamak için bu uygulamayı yaptık. Bunu da başardığımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Mustafa Tutulmaz, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu
Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı Faciaya ramak kaldı! Kayan yolcu otobüsü, uçurumun kenarında durdu Okulda şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:25:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da çocuklar için kamyon maketinden kan alma ünitesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]