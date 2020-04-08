Afyonkarahisar'da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor - Son Dakika

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Afyonkarahisar'da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında etkin bir çalışma yürüten Afyonkarahisar Belediyesi, kentte bulunan bütün çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında etkin bir çalışma yürüten Afyonkarahisar Belediyesi, kentte bulunan bütün çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.
Afyonkarahisar Belediyesi dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'la mücadele çerçevesinde, dezenfekte ve temizlik çalışmalarını kapsamlı bir şekilde sürdürüyor.
Daha önce belirli periyotlar çerçevesinde devam eden dezenfekte işlemleri, salgına karşı önleyici tedbir olarak iki katına çıkarıldı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar, parklar, dükkanların önleri yıkanırken bir yandan da dezenfekte ediliyor. Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerlerini de çöplerin alınmasının ardından hijyenik hale getiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:42 Kaynak: AA
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