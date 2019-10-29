Afyonkarahisar'da Cumhuriyet coşkusu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96'ncı yılı Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan programla büyük bir coşku içinde kutlandı. Törende Afyon Lisesi öğrencilerinin bardakla hazırladıkları 10. Yıl marşı beğeniyle izlendi.

Törene Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra Milletvekilleri Burcu Köksal, Mehmet Taytak ve İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kent protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesi Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, "Atatürk'ün Afyonkarahisar Ziyaretleri" adlı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören, Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından törene katılan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlaması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı okundu.

Vali Tutulmaz burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti milletimizin ortak eseridir. Bu eserin temelleri işte üzerinde durduğumuz bu aziz memlekette atılmıştır. 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de Cumhuriyetin ilk ışıkları yakılmıştır. O ışık bugün bütün vatanı aydınlatmaktadır. Cumhuriyet bugün 82 milyon vatandaşı aynı çatı altında buluşturan onların haklarını muhafaza eden hür ve özgür kılan eşsiz bir hazinedir. Cumhuriyetin bizlere sunduğu kazanımlarla bugün buradan özgürce fikirlerimizi ve düşüncelerinizi paylaşıyor eylemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Cumhuriyet sadece ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen prangaları söküp atmakla kalmamış zihinlerin gömülmek istediği karanlıkları da ortadan kaldırmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu ve Cumhuriyetin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk savaştan yeni çıkmış yorgun ve hasta olan bu ülkenin iyileşmesinin ve ayağı takmasının çağdaşlaşmaktan ve özgür bir toplumdan geçtiğini düşünüyordu. Bu değerlerle yoksun ve esir ülkelere örnek olacağımızı bütün bunların cumhuriyet ile mümkün olduğunu düşünüyordu. İşte Cumhuriyet böyle bir dönemde doğdu Cumhuriyetin yaydığı ışıkla hem ülkemize hem de zihinlerimizin karanlık köşelerine ışıklar taşıdık. Hep birlikte aydınlandık. Fabrikalar ve sanayi tesisleri ile üretmeye başladık. Eğitim seferberliği ile Anadolu insanını ilerici çağdaş nesiller haline getirmeye başladık."

Dereceye girenler ödüllendirildi

Törende Afyon Lisesi öğrencilerinin 'cup song' bardakla hazırladıkları '10. Yıl marşı' beğeniyle izlendi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Halkoyunları ekibinin gösterisiyle devam eden programda Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın konseri ve akabinde Afyonkarahisar Belediye Mehteran Takımı'nın gösterisi ile izleyiciler Cumhuriyetin kazanıldığı ve kurulduğu topraklarda bu zaferi coşkuyla tekrar yaşadı. Törenin devamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmaları ile Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri Vali Mustafa Tutulmaz ile diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Tören geçişi yapıldı

Ödüllerin verilmesinin ardından Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bandosu eşliğinde askeri birlikler, gaziler, şehit yakınları, sporcular ile öğrencilerin katılımıyla tören geçişi gerçekleşti. Törenin sonunda Vali Mustafa Tutulmaz ile diğer protokol üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninin düzenlenmesinde emeği geçen kamu görevlilerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.