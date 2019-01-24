Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Çürümüş Ceset Bulundu

Afyonkarahisar'da Çürümüş Ceset Bulundu

58 dakika önce

Afyonkarahisar'da tek başına yaşayan yaşlı adamın cesedi evinde çürümüş halde bulundu.

Afyonkarahisar'da Çürümüş Ceset Bulundu, System.String[]
Afyonkarahisar'da tek başına yaşayan yaşlı adamın cesedi evinde çürümüş halde bulundu.

3 ay önce öldüğü tahmin edilen çürümüş cesedin tek başına Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşadığı bildirilen Sıddık Küçükönder'e (63) ait olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, ilçede Adliye Sarayı karşısında bir köfte dükkanı çalıştıran ve tek başına yaşayan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Küçükönder'in telefonuna ulaşamayan ev sahibi eve gitti, ancak kapıyı açan olmadı. Ev sahibi bu durumdan şüphelenerek polisi arayarak ihbarda bulundu. Eve gelen polisler çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Eve girildiğinde koku ile karşılaşan polisler çürümüş bir şekilde 63 yaşındaki Sıddık Küçükönderin yaklaşık 3 ay önce öldüğü tahmin edilen cesedi ile karşılaştı.

Sıddık Küçükönder'in ölüm nedeninin yapılan otopsiden sonra oryaya çıkacağı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Bolvadin, Afyon, 3. Sayfa
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