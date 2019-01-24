Afyonkarahisar'da Çürümüş Ceset Bulundu
58 dakika önce
Afyonkarahisar'da tek başına yaşayan yaşlı adamın cesedi evinde çürümüş halde bulundu.
Afyonkarahisar
'da tek başına yaşayan yaşlı adamın cesedi evinde çürümüş halde bulundu.
3 ay önce öldüğü tahmin edilen çürümüş cesedin tek başına Afyonkarahisar'ın Bolvadin
ilçesinde yaşadığı bildirilen Sıddık Küçükönder'e (63) ait olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, ilçede Adliye Sarayı karşısında bir köfte dükkanı çalıştıran ve tek başına yaşayan Kahramanmaraş
nüfusuna kayıtlı Küçükönder'in telefonuna ulaşamayan ev sahibi eve gitti, ancak kapıyı açan olmadı. Ev sahibi bu durumdan şüphelenerek polisi arayarak ihbarda bulundu. Eve gelen polisler çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Eve girildiğinde koku ile karşılaşan polisler çürümüş bir şekilde 63 yaşındaki Sıddık Küçükönderin yaklaşık 3 ay önce öldüğü tahmin edilen cesedi ile karşılaştı.
Sıddık Küçükönder'in ölüm nedeninin yapılan otopsiden sonra oryaya çıkacağı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:43 Kaynak: İHA
Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Evinde Ölü Bulundu
Cani Koca, Boşanma Aşamasındaki Eşini Darp Edip Cam Bardakla Yüzünü Parçaladı
Beşiktaş'ın Eski Kalecilerinden Göksel Gencer Hayatını Kaybetti
Silahlı Saldırgan, 700 TL'lik Borç Yüzünden Çocukluk Arkadaşını Öldürdü