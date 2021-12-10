Afyonkarahisar'da çuvalı 195 liradan temin edilen 4 bin çuval un fırıncılara dağıtıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar Bakkallar Esnafı Odasınca, çuvalı 195 liradan temin edilen 4 bin çuval un, kentteki fırıncılara dağıtıldı.

Esnaf odasının girişimleriyle kentteki bazı fabrikalardan temin edilen unlar, fırıncılara dağıtılmak üzere Sahipata Mahallesi'ndeki köy garajına getirildi. Burada un çuvalları, fırıncıların siparişlerine göre araçlarına yüklendi.

Oda Başkanı Cengiz Üstün, dağıtım sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 gündür yürüttükleri çalışmalar neticesinde Afyonkarahisar'daki bütün fırıncı esnafına çuvalı 195 liraya temin ettikleri unların dağıtımına başladıklarını söyledi. Bundan sonra Afyonkarahisar'daki fırıncı esnafına herhangi bir fabrika veya aracıdan 200 liranın üzerinde un temin etmek isteyen olması durumunda odalarına bilgi verilmesini rica eden Üstün, şöyle konuştu:

"Bu konu ile ilgili de gerekli denetimleri de devletimiz yapacak. Dolayısıyla unu, fahiş fiyata satan stokçular ve rantiyecilere de bu hesap sorulacak. Biz bu çalışmayı Afyonkarahisar'dan başlattık. 81 ildeki fırıncı esnafımızın da devletimizin bize vermiş olduğu fiyatın dışında yüksek meblağlardaki unun çuvalını almamasını rica ediyorum. Tabii ki her şeyi de devletimizden beklemeyeceğiz. Bu görev hepimize ait. Bütün vatandaşlarımız ve fırıncı esnafımız bu konuda bilinçli olmalı."

Üstün, Afyonkarahisar'da bugün dağıtımı yapılan un çuvallarının fırıncıların siparişlerinin 3'te biri kadar olduğunu vurguladı. Bu dağıtımın aksatılmadan yapılacağını aktaran Üstün, "Fırıncı esnafımıza yeteri kadar un temin edilmiştir. Bugün burada 4 bin çuval un dağıtımı yaptık. Yine öncesinde de temin ettiğimiz unlar da olmuştur. Yine, 12-13 bin çuval daha stokumuzda un vardır. Bunlar da anlaşma yaptığımız fabrikalardadır. Bu fiyattaki unların dağıtımı önümüzdeki mayıs ayına kadar devam edecek. Bu uygulama ilçelerimizde de yapılacak." diye konuştu.

Fırıncı Cihan Bozdağ da fiyatı uygun unları temin edilmesinde yardım eden Afyonkarahisar Bakkallar Esnaf Odası Başkanlığına teşekkür ederek "Bizler için çok iyi oldu. Çünkü, fabrikalardaki unların yanına yaklaşamıyorduk. Fabrikalar bize 360 lira fiyat veriyordu. Şu anda unun çuvalını 195 liraya aldık."dedi.

Fırıncı İsa Sağlam ise uygun fiyata temin ettiği un çuvallarının ardından bugünden itibaren 1800 gram köy ekmeğini 10 liradan satacağını ifade etti.