Afyonkarahisar'da DAEŞ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da DAEŞ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 6 şüpheli adliyeye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DAEŞ'e üye olduğu değerlendirilen zanlıların deşifre edilmesi ve yapabilecekleri eylemlerin engellenmesi amacıyla operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişi il emniyet müdürlüğü ekiplerince ifadeleri alındı. Daha sonra 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.