Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen hard diskin içerisinde DEAŞ'a ait çok sayıda fotoğraf ve videolar, Afyonkarahisar'a gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları soruşturma kapsamında yüz tanıma sistemi ile tespit edilen Irak uyruklu 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi Güvenevler Mahallesi civarında gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.