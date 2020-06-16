Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

DEAŞ'a üye oldukları ileri sürülen Irak uyruklu 5 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri 3 gün sürdü. Alınan ifadeler ve ele geçirilen dijital materyallerdeki araştırmalar sonucu polis ekipleri, Irak uyruklu bir zanlıyı daha yakaladı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklanırken 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Serbest kalan şüpheliler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan tutuklanan zanlılardan ele geçirilen dijital materyallerde DEAŞ terör örgütünün propagandasının yapıldığı videolar elde edildiği, zanlılara yeraltı bankacılığı olarak bilinen "Havala" sistemiyle çatışma bölgelerinden kayıt dışı para transferleri yapıldığı tespit edildi.

Bazı şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede ise DEAŞ terör örgütünü simgeleyen kamuflajlı kıyafetlerle çatışma bölgelerinde çektirilen fotoğrafların görüldüğü, bu fotoğrafları kullanan zanlıların çevresindeki kişileri baskı altına almaya çalıştığı ileri sürüldü.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 12 Haziran'da, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu değerlendirilen zanlıların deşifre edilmesi ve yapabilecekleri eylemlerin engellenmesi amacıyla operasyon düzenlemiş, Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.