Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

28.07.2022 12:58

Afyonkarahisar'da dedektör köpeğin yedek lastiğinde 13 kilogram metamfetamin bulduğu arazi aracındaki 4 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da dedektör köpeğin yedek lastiğinde 13 kilogram metamfetamin bulduğu arazi aracındaki 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda şüphe üzerine bir arazi aracını durdurdu.

Dedektör köpek, aracın altındaki yedek lastiğe tepki verdi.

Yedek lastiği kesen ekipler, 13 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Araçtaki İran uyruklu B.S. ile H.M, Z.A. ve İ.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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