Afyonkarahisar'da definecilerin açtığı çukura düşen ineği AKUT kurtardı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da definecilerin açtığı çukura düşen ineği AKUT kurtardı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, definecilerin açtığı çukura düşen inek, AKUT ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, definecilerin açtığı çukura düşen inek, AKUT ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.

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İlçeye bağlı Serban beldesi kırsalında Orhan Karakuş'a ait inek, otladığı sırada definecilerin açtığı yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukura düştü.

Büyükbaş hayvanını bulunduğu yerden çıkaramayan Karakuş, 112'yi arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen 5 kişilik AKUT ekibi, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından halat yardımıyla ineği kurtardı.

Hayvanını teslim alan Karakuş, çalışmalarından dolayı AKUT ekibine teşekkür etti.

Sinanpaşa, Serban, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da definecilerin açtığı çukura düşen ineği AKUT kurtardı - Son Dakika
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