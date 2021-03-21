Afyonkarahisar'da DEM-HAR-YOL konutları sahiplerini buldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da DEM-HAR-YOL konutları sahiplerini buldu

21.03.2021 00:40

Afyonkarahisar'da DEM-HAR-YOL konutları sahiplerini bulduAFYONKARAHİSAR'da DEM-HAR-YOL Konut Yapı Kooperatifi tarafından yaptırılan 4+1, 3+1 ve 2+1 olmak üzere 460 daire noter huzurunda çekilen kura ile sahiplerine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da DEM-HAR-YOL konutları sahiplerini buldu

AFYONKARAHİSAR'da DEM-HAR-YOL Konut Yapı Kooperatifi tarafından yaptırılan 4+1, 3+1 ve 2+1 olmak üzere 460 daire noter huzurunda çekilen kura ile sahiplerine teslim edildi.

Afyonkarahisar merkezindeki eski çimento fabrikasının arazisine Türk- İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası, Türk Harb-İş Sendikası ve Yol- İş Sendikası tarafından yaptırılan 5 blok 4+1, 12 blok 3+1 ve 1 blokta ise 2+1 dairelerin olduğu toplam 18 blokta, 460 daire için kura çekim töreni düzenlendi. Törene Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, il protokolü, hak sahipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören Türk-İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu'nun konuşması ile başladı. Uslu, emeği geçenlere tek tek teşekkür ederek, yapılan kooperatif hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ardından Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, hak sahiplerine dairelerin hayırlı olmasını diledi.

DP Genel Başkanı Uysal, "Böyle bir dönemde kısa bir süre içinde bu projeyi icra etmek ve bugün kuraları çeker hale getirmek büyük bir başarı. Burada ev sahibi olan tüm hemşehrilerime hayırlı olmasını dilerim" dedi.

'BİZİM BİZDEN BAŞKA DOSTUMUZ YOK'

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "100 yıl evvel, 200 yıl evvel de düşmanımız vardı. Bugün de var. Dışarıda da içeride de var. Onun için beraber olmak mecburiyetindeyiz. Onun için bizim bizden başka dostumuz yok. Türk- İş Sendikaları Konfederasyonu 1 milyon 200 bin üyesi var. Biz 6 milyonluk bir aileyiz. Türkiye'nin bütün bölgeleri bu ülke için şehit verdi. Hala vermeye devam ediyor. Bu bölgede Yunan'ın yaptıklarını dedelerimiz, atalarımız anlattı. Onun için biz birbirimize sarılmak, beraber olmak mecburiyetindeyiz. Sandığa gittiğinizde kime istiyorsanız ona oy verin. Ama o ana kadar bu ülkeden yana olmak mecburiyetimiz var. Devletten yana olmak mecburiyetimiz var. Onun için yan yana geldiğimiz zaman aşamayacağımız problem olmaz" diye konuştu.

AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, "Ben çocukluğumdan itibaren Afyonkarahisar'da büyüdüğüm için Afyonkarahisar'ı şöyle gözümden geçirdim. Eski iş kooperatifleri vardı, önüne siz kooperatiflerin ne olduğunu ekleyebilirisiniz, ne halden, ne haldeki kooperatiflere gelmişiz. Ben çok teşekkür ederim hakikaten Muharrem Başkanıma, 990 günde çok güzel iş çıkarmış" dedi.

'TÜRK-İŞ BU MİLLET İÇİN BİR SENDİKA DEĞİL'

Vali Gökmen Çiçek, "Afyonkarahisar ilinde Türk-İş'in arkamdaki tabelasını görmek gerçekten onur verici bir şey. Çünkü Türk-İş bizim için, bu millet için bir sendika değil. Bu milletin bağrında hem 1 milyonu geçmiş üyesi ile hem de yaptığı hayır çalışmaları ile verdikleri burslarla, birçok yerde yaptırdıkları memleketimizdeki imar faaliyetleri ile hepimizin gururu olmuş bir sendikadır" dedi.

Vali Çiçek'in konuşmasından sonra kura çekimine geçildi. Noter huzurunda çekilen ilk kurayı protokol üyeleri belirledi. Sonra hak sahiplerinin tek tek daireleri belirlendi.

Afyonkarahisar'da DEM-HAR-YOL konutları sahiplerini buldu
Afyonkarahisar'da DEM-HAR-YOL konutları sahiplerini buldu
Afyonkarahisar'da DEM-HAR-YOL konutları sahiplerini buldu
Afyonkarahisar'da DEM-HAR-YOL konutları sahiplerini buldu

Karahisar, Türk İş, konut, Noter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da DEM-HAR-YOL konutları sahiplerini buldu - Son Dakika


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