Afyonkarahisar'da demir yolu hattından demir parçalar çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, tren raylarının bakımında kullanılan 600 kilogram demiri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gazlıgöl beldesindeki TCDD'ye ait tren raylarının bakımı için kullanılan "cebre" ve "senet" adı verilen 60 parçadan oluşan 600 kilogram demir çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından demirleri bir otomobille F.Ö, O.A. ile M.K'nın çaldığını tespit etti.

Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda 600 kilogram demir parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Ö, O.A. ile M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan F.Ö. ile O.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.K. ise serbest bırakıldı.