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Afyonkarahisar'da demir yolu yanında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da demir yolu yanında erkek cesedi bulundu

17.02.2022 13:32
Afyonkarahisar'da demir yolu yanında erkek cesedi bulundu

Afyonkarahisar'da demir yolu yanında erkek cesedi bulundu.

Afyonkarahisar'da demir yolu yanında erkek cesedi bulundu.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Parkı bitişiğindeki demir yolu geçişinin yanında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, isminin H.K, (69) olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.???????

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Karahisar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da demir yolu yanında erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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