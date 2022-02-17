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Afyonkarahisar'da demir yolu yanında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da demir yolu yanında erkek cesedi bulundu

17.02.2022 22:19
Afyonkarahisar'da demir yolu yanında erkek cesedi bulundu

Afyonkarahisar'da demir yolu yanında ölü bulunan kişinin kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdiği bildirildi.

Afyonkarahisar'da demir yolu yanında ölü bulunan kişinin kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdiği bildirildi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Parkı bitişiğindeki demir yolu geçişinin yanında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, isminin H.K. (69) olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Burada yapılan otopside, H.K'nın ölüm sebebinin hipertansiyona bağlı kalp yetmezliği olduğu belirlendi.

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Karahisar, Polis, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da demir yolu yanında erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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