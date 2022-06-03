Afyonkarahisar'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

03.06.2022 10:35
Afyonkarahisar'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Fahri Ayan (70) idaresindeki 35 VE 162 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Susuz beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Güldiyar Demir (53), Katmergül (53) ve Merve Ayan (22) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan dolmalık biber yüklü kamyon refüje devrildi Kontrolden çıkan dolmalık biber yüklü kamyon refüje devrildi Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Karahisar, Tragger, Ankara, Susuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 14:52:50. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement