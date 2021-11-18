Afyonkarahisar'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alican Alptekin (22) idaresindeki 03 ABE 003 plakalı kamyonet, Çakırözü köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü Alptekin, ambulansla kaldırıldığı Şuhut Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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