Afyonkarahisar'da devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Seçgül Parlak (35), Gamze Parlak (16), Gizem Parlak (12) ve Aşkın Parlak (6) yaralandı.

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