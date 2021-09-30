Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da refüje çarparak devrilen otomobildeki biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da refüje çarparak devrilen otomobildeki biri çocuk 2 kişi yaralandı. Dilek Bacak (39) idaresindeki 03 US 974 plakalı otomobil, Atatürk Alt Geçidinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Alparslan Bacak (4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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