AFYONKARAHİSAR - Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, sürücü ile Filiz (45), Ruveyda Elif (24), Beyza Nur (22) ve Ahmet Selim (12) Demirhan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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