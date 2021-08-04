AFYONKARAHİSAR - Devrilen otomobilin sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde devrilen otomobilin yaklaşık 100 metre sürüklenmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
T.Ş. (21) idaresindeki 34 UK 4510 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Denizli karayolu Yeşilyurt köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü T.Ş. yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan devrilen otomobilin yaklaşık 100 metre sürüklenme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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