Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da devrilen tır trafiği kilitledi
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Afyonkarahisar'da devrilen tır trafiği kilitledi

4 saat önce

Afyonkarahisar'da kaza yapan tırın yola devrilmesi sonucu yaklaşık 5 km'lik araç kuyruğu oluştu.

Afyonkarahisar'da devrilen tır trafiği kilitledi, System.String[]

Afyonkarahisar'da kaza yapan tırın yola devrilmesi sonucu yaklaşık 5 km'lik araç kuyruğu oluştu. Kaza sonrası trafik durma noktasına geldi.


Olay, saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolu Damlalı Boğazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeni ile kontrolden çıkan bir tırın kayarak bariyerlere çarpması sonucu yol trafiğe kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve kurtarıcı ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yolu trafiğe tek şeritten açmak için çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:32 Kaynak: İHA
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