Afyonkarahisar'da devrilen tır ulaşımın aksamasına neden oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da küspe yüklü tırın devrilmesi ulaşımda aksamaya yol açtı.
Özcan T. idaresindeki 42 CFF 59 plakalı küspe (pelet) yüklü tır, Afyonkarahisar- Konya çevre yolu Gümüşkent kavşağında devrildi.
Küspenin dökülmesi nedeniyle yol kapandı. Trafik ekipleri, sürücüleri kavşaktan alternatif yola yönlendirdi.
Özcan T'nin 22 promil alkollü olduğunu tespit eden ekipler, sürücünün ehliyetine el koydu.
Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmaları ve tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kaynak: AA
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