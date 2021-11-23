Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmaları ve tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Özcan T'nin 22 promil alkollü olduğunu tespit eden ekipler, sürücünün ehliyetine el koydu.

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da devrilen tır ulaşımın aksamasına neden oldu - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 23 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 208 kişi vefat etti, 28 bin 170 yeni vaka tespit edildi

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