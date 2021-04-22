Afyonkarahisar'da devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İtfaiye ve AFAD ekipleri köylülerin de yardımıyla traktörün altındaki sürücüyü çıkardı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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